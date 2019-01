Guingamp krijgt drie pingels en stunt in extremis tegen PSG

De avond begon nog crescendo voor PSG. De ploeg was in eigen huis voor rust al veel beter dan de tegenstander, maar wist niet te scoren. Na rust kreeg het vervolgens een waarschuwing, toen Guingamp (hekkensluiter van de Ligue 1) een strafschop kreeg.

In de 81ste minuut kreeg Guingamp namelijk nóg een penalty, dit keer haalde Yeni N’Gbakoto de trekker over. Dat was al een verrassing, maar de schok werd diep in de extra tijd nog groter. Een derde strafschop was dit keer wél aan Thuram besteed, waarmee hij voor een zeer verrassende uitschakeling van PSG zorgde.