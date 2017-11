Guerrero tast nog altijd in duister over dopingschorsing

De 33-jarige Guerrero, goed voor 32 goals in 83 interlands, riskeert een langere straf, die hem mogelijk zelfs het WK kost. Hij heeft zelf steeds volgehouden dat hij geen doping heeft gebruikt, maar dat het middel zat in een medicijn tegen griep. Hij kreeg zelfs steun van de president van Peru, Pedro Pablo Kuczynski. ,,Zoals bijna iedere inwoner heeft Guerrero vanwege het klimaat in Lima een middeltje tegen astma genomen. Dan is het wel heel onrechtvaardig hem daarvoor te straffen. Maar ik begrijp ook dat eerst de feiten boven tafel moeten komen'', zo zei Kuczynski nog begin deze maand.



Peru kwalificeerde zich zonder Guerrero voor het eerst sinds 36 jaar voor het WK voetbal. Het Zuid-Amerikaanse land, nummer twaalf van de FIFA-ranking, zit morgen bij de loting in Pot 2.