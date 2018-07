Guerrero mag topper met Flamengo spelen

Flamengo is de koploper van de Braziliaanse competitie terwijl São Paulo op plaats drie volgt, vier punten achter Flamengo. En dan is het toch lekker om Guerrero erbij te hebben. De spits uit Peru kreeg een schorsing van veertien maanden wegens overtreding van het dopingreglement. Bij hem werden eind vorig jaar sporen van cocaïne aangetroffen.



Een rechter uit Zwitserland schortte de schorsing van veertien maanden van de spits voorlopig op. Sporttribunaal CAS, dat de straf had uitgesproken, had al gezegd de gerechtelijke uitspraak te respecteren. Ook de Braziliaanse bond heeft nu groen licht gegeven. Guerrero kwam dit seizoen pas twee wedstrijd in actie in de Braziliaanse competitie, die vannacht aan speelronde dertien toe is gekomen.