Guardiola ziet 'perfect' Manchester City tegen Napoli

,,We hebben gewonnen omdat we zelf een zeer hoog niveau haalden'', aldus de Spaanse coach, die groep F - waar Feyenoord onderaan bungelt met nul punten - aanvoert met negen punten.

City, dat ook koploper is in de Premier League, speelde vooral de eerste twintig minuten flitsend, met doelpunten van Raheem Sterling en Gabriel Jesus als gevolg. Ook coach Maurizio Sarri van Napoli, dat fier bovenaan staat in de Italiaanse competitie na acht overwinningen op rij, was lovend over Manchester City. ,,Een buitengewoon goede ploeg met geweldige technische, fysieke en tactische kwaliteiten. City kan de Champions League winnen.''