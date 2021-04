Guardiola wil eindelijk naar halve finales met City: ‘We moeten volgende stap zetten’

Onder leiding van coach Pep Guardiola haalde Manchester City nog nooit de laatste vier in de Champions League. In de voorgaande drie seizoenen strandde de Spaanse trainer met zijn Engelse ploeg steeds in de kwartfinales. Dit jaar moet het dan eindelijk gebeuren. City verdedigt woensdagavond bij Borussia Dortmund een 2-1 voorsprong.

Guardiola erkende een dag voor de return dat het om een broze marge gaat. Borussia Dortmund, de nummer vijf van de Bundesliga, heeft aan 1-0 zege genoeg om door te gaan naar de halve finales. ,,Ik wil echter niet dat mijn spelers daaraan denken”, betoogde Guardiola. ,,Als je voortdurend bezig bent met de stand en met de gevolgen, dan vergeet je wat je werkelijk moet doen. We willen Borussia meteen duidelijk maken dat we niet naar Duitsland zijn gekomen om te verdedigen. We willen met dominant voetbal tot winst komen.”



Volgens Guardiola is de uitslag van de thuiswedstrijd minder van belang. ,,Dat duel is gespeeld, het gaat nu om de return. Ik vertrouw volledig op mijn ploeg dat het goedkomt. Het zou gek zijn als ik na 27 overwinningen in de laatste 29 wedstrijden twijfel aan mijn team. We zijn nu al zeker van deelname komend seizoen aan de Champions League. Dat is voor het elfde jaar op rij. Dat is bij deze club nog nooit gebeurd. Dat is fantastisch, maar nu moeten we de volgende stap zetten.”

Manchester City had zaterdag een slechte generale, want de thuiswedstrijd tegen Manchester City ging (ondanks een kansenverhouding van 29-2) met 1-2 verloren. City is nog in de race voor vier prijzen. In de Premier League staat de ploeg van Guardiola elf punten los, in de halve finales van de FA Cup wacht zaterdag Chelsea en op 25 april volgt de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur voor 8000 fans op Wembley.



Borussia Dortmund staat in de Bundesliga zeven punten achter op de vierde plaats met nog zes speelrondes te gaan. Bovendien kwam Erling Haaland al zes duels op rij (drie voor Dortmund, drie voor Noorwegen) niet tot scoren. De 20-jarige spits uit Noorwegen staat op 20 goals in 15 optredens in de Champions League.

City onder Guardiola in Champions League

2017: in achtste finales uitgeschakeld door AS Monaco

2018: in kwartfinales uitgeschakeld door Liverpool

2019: in kwartfinales uitgeschakeld door Spurs

2020: in kwartfinales uitgeschakeld door Olympique Lyon

