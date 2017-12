Guardiola: Wat denken mensen? Dat we derbywinst niet vieren?

,,Als we winnen, proberen we de zege te vieren, als we verliezen trachtten we de nederlaag te accepteren. Wat verwachten de mensen dan? Dat we de winst in een derby niet vieren?'', vroeg de Spanjaard zich af.



De Engelse voetbalbond (FA) is een onderzoek begonnen naar de vermeende ongeregeldheden in de gang bij de kleedkamers. De verliezende trainer José Mourinho zou met melk en water zijn bekogeld toen hij verhaal ging halen bij de spelers van City, die volgens de Portugees iets te luidruchtig de triomf vierden. Ook zouden er klappen zijn uitgedeeld in het tumult dat ontstond.