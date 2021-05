Guardiola voor return tegen PSG: ‘Het gaat een grote strijd worden en we gaan pijn lijden’

,,Het tweede duel in de halve finale is altijd de lastigste wedstrijd, lastiger nog dan de finale”, zei Guardiola. ,,We moeten onze emoties de baas zijn en precies dat doen wat we moeten doen.”



Volgens Guardiola kunnen zijn spelers niet 90 minuten spelen zoals ze de tweede helft in Parijs deden. Daar bogen de ‘Citizens’ een 1-0 achterstand om in een 2-1-zege. ,,Ik zou dat graag zien, maar dat gaat niet gebeuren. Je moet begrijpen dat het een grote strijd gaat worden en dat we pijn gaan lijden. Ze moeten zich daarop voorbereiden.”



Volgens de coach moeten de spelers niets anders doen dan wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan. ,,Het veld op gaan en proberen te winnen”, aldus de Catalaanse oefenmeester. Manchester City speelde dit seizoen in de Champions League één keer gelijk (0-0 tegen FC Porto in de groepsfase) en won alle andere wedstrijden.



Van sterspeler Kylian Mbappé van PSG is nog niet helemaal zeker of hij inzetbaar is dinsdagavond tegen Manchester City. De aanvaller bleef tegen RC Lens buiten de selectie van Mauricio Pochettino vanwege klachten aan zijn kuit. Guardiola wuifde dat echter weg. ,,Hij gaat gewoon spelen. Ik kijk ernaar uit hem te zien spelen, voor het voetbal en voor de wedstrijd zelf.”