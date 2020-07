Guardiola vertrouwt op positief oordeel CAS ondanks ‘ernstige schendingen’

Ook bij Britt Knaven klopt het hart van de koers weer

8:01 Na de junioren op woensdag mochten gisteren in België ook de elite-renners en beloften weer aan de bak. Op het circuit van Zolder trapten ze in groten getale af met een tijdrit. ,,Dit was effe wennen", zegt Britt Knaven nog nahijgend van 16 kilometer tegen de klok. Haar tijd was goed was voor de tweede plaats.