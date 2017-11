Guardiola: Sterling is speciale voetballer

Altidore schiet Toronto ondanks blessure naar finale MLS

9:37 Jozy Altidore heeft Toronto FC voor het tweede jaar op rij naar de eindstrijd van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS geleid. De oud-speler van AZ maakte het enige doelpunt in de return tegen Columbus Crew: 1-0. Het eerste duel, waarin Altidore door een schorsing ontbrak, was in 0-0 geëindigd.