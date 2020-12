Guardiola mist 'killerinstinct' bij ManCity

De enige goal kwam van Raheem Stirling, maar Kevin De Bruyne, Bernardo Silva en Riyadh Mahrez misten opgelegde kansen. City heeft dit seizoen pas 19 doelpunten gemaakt in 13 Premier Leagueduels. Vorig jaar stond de teller na zoveel wedstrijden op 37.



,,Het doel is wedstrijden winnen en zo snel mogelijk het gat naar de koplopers dichten. Maar we missen voorin het momentum en het blijft worstelen als we deze impasse niet doorbreken en meer doelpunten gaan maken", aldus Guardiola. City staat zesde met 23 punten, 8 minder dan koploper Liverpool.