Guardiola maakt indruk met speech voor te vroeg geboren zoontje Silva

,,Vandaag moeten jullie voor één persoon winnen", brult Guardiola voor het competitieduel met Tottenham Hotspur op 16 december vorig jaar. ,,Voor David Silva en zijn vriendin Jessica. Hij heeft het verdomme zwaar vanavond. Als jullie naar buiten gaan zo, geniet er dan van. Geniet voor hem! Als we gaan lijden, lijd dan voor hem. Is dat duidelijk?"



City maakte vervolgens korte metten met Spurs: 4-1. De club uit Manchester, die met een recordaantal punten kampioen werd van Engeland, werd een seizoen lang op de voet gevolgd door de camera's van Amazon. Woensdag ging deel 1 van de achtdelige serie in Manchester in première. Vanaf gisteren is de eerste aflevering van "All or Nothing" op Amazon Prime te bekijken.



David Silva twitterde een video met een deel van de speech van Guardiola, en bedankte de club, ploeggenoten en staf voor alle steun in het afgelopen jaar. Silva en zijn vriendin gingen door een loodzware periode nadat hun zoontje Mateo al na 25 weken ter wereld kwam. Mateo vocht maandenlang voor zijn leven, maar maakt het inmiddels goed.