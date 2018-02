Guardiola loopt weg met Gündogan

,,Vorig seizoen hebben we hem wegens een blessure erg gemist", doelde de coach op de middenvelder die twee keer scoorde tegen de kampioen van Zwisterland. ,,Maar het zijn niet alleen zijn doelpunten", zei Guardiola. ,,Hij heeft persoonlijkheid en is fantastisch."



Manchester City scoorde driemaal in de eerste 23 minuten tegen Basel en nam vervolgens gas terug. Steeds meer mensen vragen zich af welke ploeg Manchester City kan stoppen dit seizoen. Guardiola wilde echter nog niet speculeren over een seizoen met hoofdprijzen.



,,We leven van wedstrijd tot wedstrijd en proberen steeds weer goed te spelen. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat hebben we nu wel weer gedaan. De achtste finale duurt 180 minuten maar na 90 minuten staan we er met 4-0 al heel goed voor. Dit is zo goed als beslist."