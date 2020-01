Guardiola lacht om geruchten: ‘Ik blijf bij City, 100 procent’

De rijke Engelse voetbalclub slaagt er dit seizoen in de Premier League niet in koploper Liverpool bij te houden. Na twee landstitels op rij lijkt een derde succes in de Engelse competitie met 14 punten achterstand inmiddels uitgesloten. Het leidde tot speculaties dat de Spaanse succescoach zijn geluk elders gaat beproeven. “Behalve als ze me ontslaan, blijf ik bij City. 100 procent!”, bezwoer Guardiola tegenover verslaggevers.

,,Ik werk hier graag. Zelfs als we er in de Champions League uitvliegen, zal ik er niet over peinzen mijn contract in te leveren”, zei Guardiola. ,,Als manager heb je goede en slechte momenten, je wint niet continu. Het gaat er alleen maar om hoe we ons telkens weer kunnen verbeteren.”