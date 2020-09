Guardiola kiest niet De Bruyne, maar Fernandinho als nieuwe aanvoerder

Zoetemelk met botbreuken in ziekenhuis Parijs

20 september Joop Zoetemelk heeft beide armen en ook een been gebroken toen hij zondag tijdens een fietsritje werd aangereden door een auto. De oud-wielrenner, in 1980 winnaar van de Tour de France, ligt in een ziekenhuis in Parijs. De vrouw van de 73-jarige Zoetemelk heeft aan de NOS laten weten dat haar man bij bewustzijn is.