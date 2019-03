Guardiola: Ik ga nergens heen, of ze moeten me ontslaan

,,Ik weet hoe het tegenwoordig werkt met de sociale media, maar ik snap niet waarom de media zomaar wat zeggen'', zei Guardiola na de zege van zijn ploeg op Watford (3-1). ,,Mijn contract hier loopt nog twee jaar door. Ik ga nergens anders heen, of ze moeten me ontslaan. Als ze willen dat ik blijf, dan blijf ik'', zo doelt hij op de Aziatische eigenaren van de Engelse kampioen.



Guardiola (48) werkt sinds 2016 bij Manchester City, waarmee hij vorig seizoen de Premier League won. De Catalaan vierde eerder grote successen met FC Barcelona en Bayern München. Zelf speelde Guardiola een paar jaar in Italië, bij Brescia en AS Roma.



Allegri leidde Juventus vier keer achter elkaar naar de 'dubbel' in Italië. Zijn contract in Turijn loopt nog een jaar door. Allegri zei onlangs dat hij na het seizoen met de clubleiding gaat praten over de toekomst.