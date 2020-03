Guardiola én Messi doneren 1 miljoen euro in strijd tegen coronavirus

Trentin pleit voor één grote ronde door drie landen: ‘Van Rome via Madrid naar Parijs’

24 maart Matteo Trentin heeft geopperd om de drie grote rondes dit jaar samen te voegen tot één grote etappekoers. Trentin, de Europees kampioen op de weg van 2018, stelt voor om te beginnen in Rome en dan via Madrid naar Parijs te rijden. Zo worden de Giro, Vuelta en Tour gebundeld. Vanwege het coronavirus is de Italiaanse etappekoers, die in mei zou moeten beginnen, al uitgesteld.