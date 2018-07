Guardiola en Manchester City ronden langverwachte komst Mahrez af

Frankrijk stuit moedig België en is finalist

22:22 Aan de indrukwekkende opmars van België bij het WK in Rusland is een einde gekomen. Het uitgekookte Frankrijk riep de Rode Duivels in de halve finales een halt toe. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps zegevierde in Sint-Petersburg met 1-0. De Haantjes staan daardoor voor de derde keer in de WK-finale, na 1998 (goud) en 2006 (zilver).