Guardiola acht Sané nog niet klaar voor comeback in het eerste

Sané maakte zijn rentree eind vorige week in het beloftenteam van City. Daar zal hij voorlopig nog even moeten werken aan zijn wedstrijdritme. ,,Hij zal de komende weken bij de beloften voetballen en dan is een terugkeer in het eerste misschien weer mogelijk. Het zal voor Sané waarschijnlijk beter zijn in wedstrijden te spelen waar we niks meer te winnen hebben en dat is in de huidige fase de Premier League", aldus de Spaanse coach.