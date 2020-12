Grosjean twee weken na crash geopereerd aan beide handen

Formule 1-groot­heid Frank Williams opgenomen in ziekenhuis

15 december Frank Williams, oprichter van renstal Williams en jarenlang teambaas van het Britse Formule 1-team, is opgenomen in het ziekenhuis. Met welke klachten is om privéredenen niet bekendgemaakt. Zijn familie laat weten dat de toestand van de 78-jarige Williams stabiel is.