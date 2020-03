‘Grootste competities lopen 4 miljard euro mis door coronacrisis’

UEFA zoekt naar andere data voor eindronde Nations League

10:30 De Europese voetbalfederatie is op zoek naar andere data voor de eindronde van de Nations League, het EK voor spelers jonger dan 21 jaar en de Europese eindronde voor vrouwen. Die drie toernooien worden niet afgewerkt in de zomer van 2021 omdat het EK dinsdag met een jaar is uitgesteld. De UEFA laat dat woensdag via de eigen website weten.