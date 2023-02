Groninger Bjorn Meijer held van Brugge in beladen derby tegen Gent

Voor aanvang werd al duidelijk hoe beladen het duel bij sommige fans is. Vandalen drongen in de nacht van zaterdag op zondag het stadion in Brugge binnen. Ze beschadigden onder meer de grasmat en schreven op een muur ‘Fuck Bruges’. In de middencirkel werd de tekst 9K geschilderd, verwijzend naar de postcode 9000 van Gent.

Brugge was met ook Noa Lang in de basis op eigen veld de betere ploeg en creëerde ook de meeste kansen. Onder anderen spits Ferran Jutglà kwam in de tweede helft in kansrijke positie, maar hij was niet scherp in de afronding. Even later kwam Meijer het hoogst na een voorzet van rechtsback Clinton Mata. De kopbal van de voormalig speler van FC Groningen ging via de onderkant van de lat in het doel.