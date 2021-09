Groepsfase Champions League: het programma van vanavond

Engeland verliest met Roger Hunt (83) weer lid van ‘gouden’ WK-ploeg 1966

16:06 Voor de tweede keer in ruim een week tijd is een Engelse voetballer uit de ‘gouden’ WK-ploeg van 1966 overleden. Roger Hunt, met 244 doelpunten de topscorer aller tijden van Liverpool in de Engelse competitie, overleed na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd.