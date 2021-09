Groepsfase Champions League: basisplaatsen De Vrij en Dumfries

LIVE | Ajax met Berghuis op '10' tegen Besiktas, Tagliafico opnieuw op de bank

17:47 Ajax neemt het in de Champions League op tegen Besiktas. Het eerste duel in de groepsfase wonnen de Amsterdammers mede dankzij vier goals van Sébastien Haller met 5-1 van Sporting Portugal. Besiktas verloor (1-2) het eerste duel van Borussia Dortmund. De aftrap bij Ajax - Besiktas is vanavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff Arena. Mis via ons liveblog niets van deze wedstrijd.