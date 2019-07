Griffiths bij emotionele basis-rentree belangrijk voor Celtic

Celtic kende dus geen enkele moeite met de club uit Estland. Na de 1-0 van Kristoffer Ajer scoorden de Schotten twee keer kort voor rust. Eerst benutte Ryan Christie een penalty, daarna was het de beurt aan Griffiths. Hij schoot een vrije trap heerlijk binnen, waarmee hij zichzelf eindelijk weer eens om sportieve redenen in de spotlights terugvond.

In december 2018 kwam namelijk naar buiten dat Griffiths even een break van het voetbal nam vanwege mentale problemen. Naar verluidt kampte hij met een gokverslaving, daarvoor werd hij in de tweede seizoenshelft behandeld, waardoor hij niet in actie kwam. Vanavond stond hij eindelijk weer eens in de basis. Nadat Griffiths in de tweede helft werd gewisseld, en onder luid applaus het veld verliet, bepaalden Christie en Callum McGregor de eindstand.