Griekspoor stunt tegen nummer 9 van de wereld Fritz en bereikt finale Washington

Tallon Griekspoor heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Washington. De beste tennisser van Nederland versloeg zaterdagavond (lokale tijd) in de halve finale de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 3-6 6-3 6-2. Het is de derde finale in een ATP-toernooi voor Griekspoor in zijn carrière.