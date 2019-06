Griekspoor sneuvelt in tweede kwalificatieronde Wimbledon

Griekspoor, die in de eerste ronde te sterk was voor de Argentijn Pedro Cachin, verloor in drie sets: 4-6 7-6 (2) 2-6.



Eerder werd Thiemo de Bakker al uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi in Londen. Robin Haase is bij de mannen als enige Nederlander rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, dat maandag begint.