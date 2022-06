Griekspoor moet in Halle meerdere erkennen in Agut

Players Championship Van Duijvenbo­de beste Nederlan­der, ‘Barney’ snel eruit na zege in herhaling legendari­sche WK-finales

Dirk van Duijvenbode was vandaag wederom de beste Nederlander bij de Players Championship. Nadat hij gisteren de finale verloor van Michael Smith, was dit keer de kwartfinale het eindstation. Raymond van Barneveld rekende in de eerste ronde overtuigend af met een oude bekende. Hij won in het Duitse Niedernhausen met liefst 6-1 van Richie Burnett. De ronde daarop werd Barney uitgeschakeld.

15 juni