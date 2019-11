Griekspoor laat kans op Davis Cup-stunt tegen Murray glippen

Tallon Griekspoor heeft in de Davis Cup net niet voor een daverende verrassing kunnen zorgen. Hij had wereldtopper Andy Murray in de touwen hangen, maar liet de Brit ontsnappen: (7-6, 4-6 en 6-7). Daardoor staat Nederland op een 1-0 achterstand tegen Groot-Britannië, het kans een plaats in de kwartfinales van de Davis Cup daarmee wel vergeten.

De eerste set ging volledig gelijkop, voordat Griekspoor in een daverend spannende tiebreak (9-7) de set naar zich toetrok. In het tweede bedrijf werd hij in de eerste game direct gebroken door Murray, die op 3-2 óók zijn service inleverde, maar direct daarna weer terugbrak en de set vervolgens geroutineerd afmaakte.

In de bloedstollende beslissende set nam Griekspoor een 4-1 voorsprong tegen Murray, die niet helemaal okselfris oogde. Desondanks knokte de Brit zich razendsnel terug tot 4-4, uiteindelijk moest een tiebreak wederom de beslissing brengen. Daarin hield Murray zijn hoofd het meest koel, hoewel Griekspoor ook in die tiebreak een 4-1 voorsprong nam.

De 23-jarige Amsterdammer had van captain Paul Haarhuis de voorkeur gekregen boven Botic van de Zandschulp, die dinsdag met 6-2 en 6-2 verloor van Michail Koekoesjkin uit Kazachstan. In de tweede partij tegen de Britten speelt Robin Haase tegen Daniel Evans. Nederland verloor dinsdag in de finaleweek van de Davis Cup in Madrid met 2-1 van Kazachstan en moet van de Britten winnen om kans te houden op de kwartfinales.