Griekspoor komt net tekort in finale Tampere

Slotrit Tour de France Laatste kans op sprintsuc­ces voor Groenewe­gen, Kruijswijk gaat genieten in Parijs

8:40 De renners in de Tour de France maken zich op voor de laatste etappe naar Parijs. De truien zijn verdeeld, dus het gaat vooral nog om de ritwinst op de Champs Élysées, de boulevard waar traditioneel de ronde eindigt. De start is in Rambouillet en de etappe is 128 kilometer lang.