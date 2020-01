Griekspoor kan niet stunten tegen Fritz

Bertens: Ik ben misschien wel sterker dan vorig jaar

11:34 Vooraf was er even een probleempje met haar linkerheup. Voeg daarbij de klacht met haar linker achillespees, waarvoor zij het toernooi in Adelaide afzegde, en een moeizame start bij de Australian Open 2020 leek waarschijnlijk voor Kiki Bertens. Maar de realiteit was anders. Zonder al te veel fysieke of mentale pijntjes klaarde zij de klus tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu: 6-1 6-4 in vijf kwartier.