Griekspoor en Van de Zandschulp één zege verwijderd van Wimbledon-debuut

Reportage Schaatsers beginnen aan olympisch seizoen: ‘Ik voel me nou niet als een koe in de wei’

22 juni Gisteren was de aftrap van het olympisch schaatsseizoen, met de eerste dag van het zomerijs in Thialf. ,,Toen ik het ijs opstapte, dacht ik: hmmm, dat is geen wereldrecordvorm.”