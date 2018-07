Griekspoor en Hogenkamp allebei naar finale

Griekspoor, die als zesde is geplaatst, speelt in de strijd om de eindzege tegen de als nummer één ingeschaalde Hugo Bellien uit Bolivia of de als derde geplaatste Argentijn Juan Ignacio Londero. In november vorig jaar stond Griekspoor voor het laatst in een finale, maar dat was een futuretoernooi in Heraklion in Griekenland. De speler uit Nieuw-Vennep haalde eerder dit jaar de halve finales van het challengertoernooi in Francavilla in Italië.



Richèl Hogenkamp speelt morgen ook voor toernooiwinst. De Nederlandse tennisster drong bij het ITF-toernooi in Praag door tot de finale. Dat deed ze ten koste van de Duitse Tamara Korpatsch: 7-5 6-3. Hogenkamp, als tweede geplaatst, neemt het in de eindstrijd op tegen de Italiaanse Martina di Giuseppe.