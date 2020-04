Griekse topclub Olympiakos verwikkeld in omkopingszaak

Merel Bol had het hockeyveld in zicht na een kruisband­bles­su­re: ‘Maar de eindstreep is weer verlegd’

25 april Nu het seizoen in het hockey er definitief op zit, is Merel Bol (20) een illusie armer. Na lang revalideren van een blessure is haar rentree bij de vrouwen van Etten-Leur minimaal vijf maanden uitgesteld.