Griekse minister legt Super League stil

García zag deze reeks aankomen: 'Als we Roda verslaan, zijn we er bijna'

13:22 Aan de hand van de kleine grote man op het middenveld klimt NAC uit het degradatiemoeras en is het bijna in veilige haven. Zaterdag in Den Haag was Manu García (20), samen met Sadiq Umar, in aanvallend opzicht de grote roerganger. ,,Roda zondag wordt doorslaggevend. Als we die winnen, zijn we er bijna omdat er daarna nog maar zes wedstrijden zijn.”