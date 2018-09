Griekse leidsman voor PSV in Champions League

PSV werd in Europees verband drie keer eerder gekoppeld aan Barcelona. In 1978 bereikte de Eindhovense ploeg ten koste van de Catalanen (4-3) de finale van de UEFA Cup, waarin het won van Bastia. In 1996 was Barcelona in de kwartfinale van de UEFA Cup over twee duels te sterk voor PSV (5-4). In de groepsfase van de Champions League in 1997 eindigde het zowel in Camp Nou als in het Philips-stadion in 2-2.