Grieken ontdoen zich van bondscoach Skibbe

Angelos Anastasiadis is benoemd als opvolger. De 65-jarige trainer is de eerste Griek die de nationale ploeg leidt sinds zeventien jaar.

Skibbe werd in 2015 aangesteld nadat Griekenland er niet in geslaagd was zich te kwalificeren voor het Europees kampioenschap van 2016. Het lukte de Grieken ook niet een ticket te behalen voor het WK van 2018.



Anastasiadis was hoofdtrainer bij meerdere Griekse clubs. Van 2004 tot 2011 had hij de leiding over het nationale team van Cyprus.