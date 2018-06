Gridstraf voor Ricciardo in Canada, motorupgrade Renault levert slechts één tiende op

,,Hij zal absoluut een paar straffen moeten incasseren in Montreal", vertelt Adrian Newey, technisch directeur bij Red Bull aan Reuters. ,,We weten alleen nog niet hoeveel plekken hij teruggezet wordt."



Newey geeft aan dat nog niet bekend is of de accu beschadigd is, omdat Renault daar nog geen duidelijkheid over heeft gegeven. Een beschadigde accu zou een paar plaatsen gridstraf opleveren. Zeker is in ieder geval dat de MGU-K vervangen moet worden. Dit motoronderdeel slaat de energie op die vrijkomt bij het remmen. De MGU-K viel uit tijdens de Grand Prix van Monaco, waardoor Ricciardo veel minder vermogen tot zijn beschikking had.



Hoewel eerdere berichten vanuit Engelse media aangeven dat het motoronderdeel nog gerepareerd kon worden, lacht Newey die beweringen weg. ,,Daar twijfel ik behoorlijk aan, aangezien het in brand heeft gestaan en volledig uitgebrand en een verkoold wrak is. Het zou een aardige verrassing zijn als dat ding het nog doet."



Ricciardo is in tegenstelling tot Verstappen aan een goed seizoen bezig en vindt zichzelf terug op de derde plaats in het kampioenschap. Het gat met WK-leider Lewis Hamilton is echter opgelopen tot 38 punten, mede vanwege betrouwbaarheidsproblemen en de botsing met zijn teamgenoot in Bakoe.