Gridstraf Ocon: drie plaatsen naar achteren

De rode vlaggen gingen uit na een crash van Nico Hülkenberg. De Duitser raakte de controle over zijn Renault kwijt en knalde tegen de vangrail. Ocon remde wel af, maar te weinig.



De Duitser Sebastian Vettel profiteert van de straf voor Ocon. De Duitser van Ferrari schuift op van de negende naar de achtste startpositie. Vettel, die als enige nog Lewis Hamilton kan bedreigen in de strijd om de wereldtitel, koos de verkeerde banden in de kwalificatierace en kwam niet verder dan de negende tijd.