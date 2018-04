Gretige Oranjevrouwen tanken vertrouwen voor topper tegen Ierland

Door Daniël Dwarswaard



Je zag de schrik in de ogen van de Noord-Ierse vrouwen toen Vivianne Miedema na een halfuurtje voetballen de 3-0 maakte en haar vijftigste doelpunt voor Oranje noteerde. De spits nam niet de tijd om te juichen. Welnee, Miedema sommeerde haar ploeggenoten om vooral heel snel de bal uit het doel te halen. Hup, meer goals, wilde ze er maar mee zeggen. Vandaar dus die bange gezichtjes bij de tegenstander.



Mededogen had Oranje niet met de extreem zwakke tegenstander. Het Nederlands elftal, afgelopen zomer omarmd door het grote publiek na de frisse winst van de Europese titel, had wat goed te maken ook. De laatste wedstrijd eind vorig jaar tegen Ierland had het zich nog stuk gebeten (0-0). En dat zorgde toch voor chagrijn. Bij de speelsters zelf, maar ook bij het publiek dat na afgelopen zomer de lat hoog heeft gelegd.



Tegen Noord-Ierland werd dat chagrijn volledig uit de lijven gespeeld. Al is nuance wel op zijn plaats. De beste voetbalsters van Noord-Ierland beperkten zich tot ballen blind wegschieten. En even voor de goede orde: Noord-Ierland staat 56ste op de wereldranglijst. Nog een plaatsje lager dan, echt waar, Equatoriaal Guinea. Nederland staat overigens zevende op diezelfde lijst.



Het plezier op de tribunes vol meisjes met ouders was er niet minder om. In Eindhoven hadden net iets meer dan 30.000 mensen een kaartje gekocht. Nooit eerder keken er in Nederland meer mensen in het stadion naar een vrouwenvoetbalwedstrijd. Voor de toeschouwers kwam de warme herinnering aan het EK als vanzelf naar boven. De smaakmakers van toen, buitenspeelsters Lieke Martens en Shanice van de Sanden, waren namelijk ook gisteravond weer op dreef.



Zij zetten Nederland vroeg op een geruststellende 2-0. Twee keer met het beproefde recept. Van de Sanden met de frivole actie, Martens als afmaakster. Eerst met rechts in de kruising, daarna met het hoofd. Snel volgde dus Miedema en ook nog een rake strafschop van Sherida Spitse. Na rust mocht ook Van de Sanden zelf nog scoren. Nu was het overigens Miedema zelf die de bal als een razende uit het doel haalde. Nog altijd op zoek naar meer dus. Daar zorgde Spitse later voor door fraai de 6-0 te maken. In de absolute slotfase passeerde Simpson tot overmaat van ramp haar eigen doelvrouw nog.



Een halfuur voor tijd mocht Martens haar krachten sparen. De beste speelster van de wereld werd gewisseld met het oog op de volgende belangrijke wedstrijd. Door de simpele zege ligt Nederland weliswaar op koers voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk. De beslissende fase in de groep begint echter volgende week. Dinsdag kan Oranje deze interlandperiode compleet maken als medekoploper Ierland de tegenstander is. Dan zal dus pas echt de revanche moeten komen voor het eerdere puntverlies.



Daar werd gisteren tijdens de ereronde nog even niet aan gedacht. De overwinning op het zwakke Noord-Ierland was niets meer dan logica. Maar was bondscoach Sarina Wiegman vooral tevreden moet stemmen is de gretigheid waarmee Oranje speelde. Na de EK-titel moet zij namelijk een nieuw soort bewijsdrang oproepen bij haar team. De Europese titel is iets uit het verleden.



Het WK is het nieuwe doel. Drie jaar terug in Canada maakten de Oranjevrouwen tijdens het debuut op een mondiaal toernooi weinig indruk. Dat was gevoelsmatig in een compleet ander tijdperk van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Een periode zonder verwachtingen. Nu zit er een stadion vol mensen met hóge verwachtingen.