Gretig Salzburg heeft maar één doel: 'We willen naar finale'

Als 'troetelkind' van miljardair Dietrich Mateschitz is Red Bull Salzburg in eigen land nog niet zo geliefd. Internationaal echter verbetert het imago van de Oostenrijkse topclub met de dag.

Dat komt vooral door de successen in de Europa League, waarin Salzburg donderdag in de halve finale aantreedt tegen Olympique Marseille.

Met drie treffers in 244 seconden legde het elftal van trainer Marco Rose de basis voor de 4-1 zege thuis op Lazio in de kwartfinale. Een ronde eerder had Salzburg Borussia Dortmund uitgeschakeld. Gesproken werd van het 'wonder van Salzburg'. ,,Nu hebben we nog maar één doel'', zegt technisch directeur Christoph Freund. ,,We willen naar de finale.''

En dat is haalbaar. ,,We zijn gretig, in vorm en in staat tegenslagen te verwerken'', aldus Oostenrijks international Stefan Lainer. ,,Het vertrouwen om ook van Marseille te winnen is er.''

Volgens kenners is het succes niet alleen maar te verklaren door de aanwezigheid van het 'grote geld'. Ze wijzen liever naar de jeugdacademie en de continuïteit in het technische beleid. Hoofdtrainer Rose werkte sinds 2013 eerst bij onder-16, vervolgens bij onder-18 en onder-19, alvorens hij de profs onder zijn hoede nam. ,,Daarom weet hij precies wat mogelijk is binnen de club'', zegt Lainer over de Duitser.