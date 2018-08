Grensrechter raakt gewond bij Sturm Graz

De assistent langs de lijn kreeg een kwartier voor tijd een flesje water dat vanuit het publiek werd gegooid vol op zijn hoofd. Hevig bloedend zakte hij op de grond.



De wedstrijd lag ruim een half uur stil vanwege het incident, maar werd uiteindelijk toch uitgespeeld. Nog tijdens de onderbreking kwam Sturm Graz al met een verklaring op de website. ,,Dit gedrag van een van onze fans valt niet te accepteren. Het schaadt het aanzien van het voetbal en van onze club. Fair Play staat bij ons bovenaan. Het spijt ons dat we vandaag vele voetbalfans teleurgesteld hebben'', schrijft de Oostenrijkse club, die eerder in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax.



De fan die de fles op het hoofd van de grensrechter gooide, is opgepakt. Sturm Graz hoopt dat hij wordt vervolgd. De Oostenrijkers verloren met 2-0 van AEK Larnaca. Kort na de tweede treffer van de Cyprioten ging het mis in Graz.



De winnaar van het tweeluik treft in de laatste voorronde de winnaar van de ontmoeting tussen Feyenoord en AS Trencin, vanavond in Zilina door de Slowaken met 4-0 gewonnen.