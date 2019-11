Greg Leigh valt in de smaak bij Aberdeen

Aanvoer­ders en trainers eredivisie willen terughou­den­de VAR

Na elk speelweekend kun je de klok erop gelijk zetten: altijd is er wel discussie over het functioneren van de videoscheidsrechter. De oplossing? De VAR moet zich in ieder geval terughoudender opstellen bij het corrigeren van de scheidsrechter. Dat vindt tweederde van de trainers en aanvoerders van de eredivisie na een rondgang van deze krant.