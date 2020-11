Gravenberch bestormt de hemel terwijl drie ex-Godenzonen de keerzijde ervaren

In de schaduw van dit succes traden drie voormalige Godenzonen deze week naar buiten met hun persoonlijke verhaal. Género Zeefuik, Ricardo Kishna en Gregory van der Wiel vertelden onafhankelijk van elkaar over hun angsten, depressies en paniekaanvallen. ‘Als ik dit nog langer heb, wil ik er niet meer zijn’, bekende Kishna. ‘Ik ben mezelf volledig kwijtgeraakt’, aldus een geëmotioneerde Zeefuik. Aangrijpende monologen over het diepe zwarte gat niet ná, maar tijdens hun carrière. Zeer zeker ook moedig omdat haantjesgedrag de norm is in de voetbalwereld vol klatergoud en uiterlijk vertoon.