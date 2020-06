Grands Prix van Singapore, Japan en Azerbeidzjan definitief geannuleerd

Als reden voor de annulering geeft de Formule 1 aan dat het coronavirus te veel obstakels opwerpt. Daarnaast zijn de circuits in Singapore en Azerbeidzjan stratencircuits en er is te veel onzekerheid wanneer er met de opbouw kan worden begonnen. Er zijn nu zeven races officieel afgelast. Naast de bovengenoemde drie grands prix wordt er ook niet geracet in Nederland, Australië, Monaco en Frankrijk.