‘Grandioze gigant De Ligt is net zo groot als Lukaku, maar een stuk sneller’

Juve won de heenwedstrijd tegen Inter in de halve finale van het bekertoernooi vorige week al met 1-2, waarna een 0-0 in eigen huis voor De Oude Dame gisteravond genoeg was voor een finaleticket. Het Italiaanse voetbalplatform Football Italia beloont het optreden van De Ligt met een 8. Ook zijn verdedigende collega Merih Demiral krijgt dat cijfer, de Nederlander en de Turk zijn daarmee de spelers met het beste rapport. ,,De Ligt had met Lukaku een zeer zware tegenstander, maar hij was dominant", zo klinkt het lovend.

Op zijn beurt krijgt Lukaku een 5, met daarbij de tekst: ,,Hij werd uitgeschakeld door De Ligt.” Want dat is de gemene deler in de Italiaanse sportkranten: de ex-Ajacied won het rechtstreekse duel met zijn Belgische opponent glansrijk. La Gazzetta dello Sport (dat De Ligt een 7 geeft) oordeelt: ,,Lukaku ontbrak in de heenwedstrijd, maar liep zich vandaag stuk op De Ligt. Die is net zo groot als Lukaku, maar daarnaast een stuk sneller.”

Volledig scherm © La Gazzetta dello Sport Il Messaggero is eveneens onder de indruk. ,,Lukaku werd aan banden gelegd en schoot niet één keer op doel, een geweldig optreden van De Ligt", staat bij het rapportcijfer 7. Diezelfde beoordeling krijgt hij ook van Corriere dello Sport. ,,Lukaku dekken is een lastige taak. Vermoeiend ook. Maar De Ligt hield hem goed weg bij het doel.”

Duel der giganten

De twee hoofdrolspelers staan samen op de cover van Tuttosport, dat het heeft over ‘een Juventus van staal’. Iets daaronder valt te lezen: ,,Grandioze wedstrijd van Demiral en De Ligt.” Verderop staan ook in deze krant de spelersbeoordelingen, daar krijgt de Oranje-international een 7,5. ,,De Ligt - Lukaku is een authentiek duel tussen giganten, de Nederlander ging de strijd aan zonder angst. Hij is een bijna volledig complete speler.” Calciomercatoweb schrijft: ,,Een reus in de defensie. Soms slordig aan de bal, maar hij heeft Lukaku uitgeschakeld. Kortom: missie geslaagd.”

Tot slot Corriere Torino. De plaatselijke krant die ziet dat er een nieuw verdedigend superduo lijkt op te staan. ,,Het De-De-systeem", zo wordt de keuze voor De Ligt en Demiral genoemd. ,,Inter moest met 0-2 winnen om door te gaan, maar kon keeper Gianluigi Buffon niet bedreigen. Die werd beschermd door de niet te kloppen Demiral en De Ligt. Ook in de tweede helft gaven zij geen krimp. De Nederlander zorgde ervoor dat Lukaku telkens met zijn rug naar het doel stond en won vier van de vijf kopduels", zo luidt de overtuigende slotsom.

