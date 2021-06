Grand slams beloven ‘betekenisvolle verbeteringen’ na rel rond Osaka

Ajax legt de beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie vast

19:17 De transfer had wat voeten in aarde, maar de overgang van Jay Gorter naar Ajax is dan toch rond. De 20-jarige doelman van Go Ahead Eagles tekent voor vier jaar in Amsterdam. De landskampioen legt een miljoen euro neer voor de talentvolle keeper. Daarnaast heeft GA Eagles een doorverkooppercentage bedongen.