Grand Prix van China nog altijd niet geschrapt

Het is dezelfde mededeling die de mondiale bond eind januari naar buiten bracht. Sindsdien schrapte de FIA wel de race uit de Formule E, het wereldkampioenschap voor elektrische raceauto's, op 21 maart in de Chinese stad Sanya.



De Grand Prix van China staat gepland voor 19 april op het circuit van Sjanghai. Het is de vierde race van het jaar, twee weken voor de Grand Prix van Nederland op 3 mei in Zandvoort.



De mededeling van de FIA is opvallend, omdat de sportautoriteiten van Sjanghai vorige week hebben opgeroepen alle sportevenementen op te schorten zolang het nieuwe coronavirus nog rondwaart. Het virus heeft inmiddels in China meer dan 42.000 mensen besmet. Meer dan duizend mensen zijn overleden.