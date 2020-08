Grand Prix van België gratis te zien, ongeacht de provider

Godín maakt zich op voor vijfde Europese finale in acht jaar: geen speler bereikte vaker de eindstrijd

21 augustus Aan de zijde van Stefan de Vrij maakt Inter-verdediger Diego Godín zich op voor zijn vijfde Europese finale sinds 2012. In elk even jaar knokte de Uruguayaanse recordinternational zich naar een eindstrijd in de Champions League of Europa League, waardoor Sevilla het vanavond opneemt tegen dé finalespecialist van de laatste jaren.