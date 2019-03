Grand Prix van Australië zonnig en warm

De race is de eerste van Verstappen met een motor van Honda. De afgelopen seizoenen had zijn Red Bull-bolide een exemplaar van Renault.



Voor Verstappen is het te hopen dat de nieuwe motor hem helpt, tot dusverre was hij nog niet erg succesvol op het Australische asfalt. Zijn beste uitslag is een vijfde plaats in 2017, vorig jaar werd de Nederlander zesde. De Grand Prix van Australië werd de afgelopen twee jaar gewonnen door Sebastian Vettel van Ferrari.



Voor de toeschouwers belooft het een mooie dag te worden - in ieder geval qua weer. Zondag wordt het zonovergoten en met 28 graden is het behoorlijk warm. Vrijdag is het bij de vrije trainingen nog wisselend bewolkt en 21 graden. Zaterdag, bij de derde vrije training en de kwalificatie, is het zonnig en rond de 26 graden.