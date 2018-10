Grand Prix midden in Mexico-Stad brengt Formule 1 weer naar het volk

Door Arjan Schouten



Cultuurschok. Met dat ene woord zijn alle indrukken van de laatste 24 uur wel samen te vatten. Na een week in het weidse, lege Texas, waar het Circuit of the Americas in een soort Hollandse polder verstopt ligt, was het even wennen toen we vanmorgen de über instapten richting Autódromo Hermanos Rodríguez. Mexico-Stad is een metropool waar geen einde aan lijkt te komen. Waar filerijden een hele andere dimensie krijgt. Waar elke straat op elkaar lijkt en waar taxi-chauffeurs sluiproutes afspeuren alsof ze bij het spelen van Pacman de spookjes ontwijken. Links, rechts, links, weer links, nog een keer links, drie keer rechts en door.

Mexico-Stad. Volgens de officiële cijfers wonen er een kleine negen miljoen mensen. Tel je de hele agglomeratie mee dan kom je op ruim 23 miljoen. Het laatste wat je verwacht te midden van zo’n jungle vol beton en wolkenkrabbers is een Formule 1-circuit. Werkelijke elke centimeter grond is hier benut, dus waarom zo’n racebaan? Zet er lekker een paar flats neer. Maar nee, hier in Mexico geen dagelijkse trip vanuit het stadscentrum naar een of ander weiland zoals in Amerika, of een racebaan in een woestijn zoals in de golfstaatjes. Hier wordt sinds 2014 weer geracet in hartje stad, waar in een ver verleden ook Ayrton Senna, Nigel Mansell, Jim Clark en Alain Prost al wonnen. En dat recept werkt. Voor het vierde jaar op rij is de race uitverkocht en opnieuw is de capaciteit van 110.000 man wat opgetrokken. ,,Sinds het eerste jaar dat deze race weer terug is, is de race super populair’‘, ziet ook de Mexicaanse coureur Sergio Pérez van Racing Point Force India. ,,Je ziet vaak dat de aandacht dan weer wegebt na een paar edities, maar dat is hier totaal niet het geval. De fans, de media, ze lopen allemaal steeds weer warm.‘’

Het decor is dan ook fantastisch, zo loopt het Autódromo deels door een honkbalstadion. En het sportieve vooruitzicht is ook uitstekend, voor het tweede jaar op rij kan Lewis Hamilton wereldkampioen worden in Mexico.

Je vraagt je soms af hoe het hier allemaal kan, in een wereld waar puissante rijkdom naast intense armoede leeft. Maar als je dan op internet nog eens het vermogen checkt (68 miljard dollar) van de Mexicaanse zakenman Carlos Slim die de revival van de Mexicaanse GP mogelijk heeft gemaakt, snap je het allemaal wel.

In deze sport is alles te koop. Vaak levert dat vooral bagger op, zoals de races in Bahrein en Sotsji, waar geen hond op afkomt en waar geen coureur graag naar toe trekt. Maar in Mexico is met nieuw geld een stuk sportgeschiedenis opgekalefaterd, te midden van het volk. En dat werkt. Sfeer verzekerd, aanloop verzekerd. Laat het alsjeblieft een les zijn voor Liberty Media, met het oog op de toekomst van de racekalender.